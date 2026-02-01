In guten und in schlechten TagenJetzt kostenlos streamen
Seattle Firefighters
Folge 3: In guten und in schlechten Tagen
40 Min.Folge vom 24.02.2026Ab 12
Andy versucht, Jack zu überzeugen, auf die Feuerwache zurückzukehren. Doch ihre Bemühungen bleiben erfolglos. Auch Carina ist betrübt: Sie vermutet, schwanger zu sein - und das zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt, denn ihre Beziehung zu Maya steht auf der Kippe. Maya und Ben werden derweil zu einem Einsatz bei Chief Dixon, Travis' Konkurrenten bei der Bürgermeisterwahl, gerufen. Dort machen sie eine schockierende Entdeckung.
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ABC Studios
Enthält Produktplatzierungen