Seattle Firefighters
Folge 5: Zurück auf Los
42 Min.Folge vom 26.02.2026Ab 12
Das Team muss Mitarbeiter retten, die in einer Recyclinganlage eingeschlossen sind. Carina plant eine besondere Überraschung, um sich Maya wieder anzunähern. Derweil gerät Travis ins Zentrum schmutziger politischer Geschäfte.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Action
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© ABC Studios
