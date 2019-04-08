Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 08.04.2019 - Angelika NiedetzkyJetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 14: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 08.04.2019 - Angelika Niedetzky
„Sehr Witzig!?“- Host Lydia Prenner-Kasper freut sich mit Witze-König Harry Prünster am Montag auf zwei besondere Gäste: Die Kabarettisten und Schauspieler Angelika Niedetzky und Herbert Steinböck nehmen dieses Mal am lustigsten Stammtisch der Nation Platz und beweisen nicht nur ihr komisches, sondern auch ihr schauspielerisches Talent. Bereits in der ersten Runde zeigt Herbert Steinböck vollen Einsatz und gibt, nachdem er seinen ersten Beziehungswitz falsch erzählt hat, einen zweiten zum Besten – um dann im nächsten Durchgang gemeinsam mit Kollegin Angelika Niedetzky zur Höchstform aufzulaufen: Als gelernte Schauspieler stellen die beiden Stargäste beim gespielten Witz ihr Können unter Beweis. Ob Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witze-Legende Harry Prünster eine Chance gegen die Gäste haben? Die Antwort gibt’s in der neuen Folge „Sehr Witzig!?“.
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