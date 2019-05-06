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Sehr witzig!?

Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.05.2019 - Johanna Setzer

PULS 4Staffel 6Folge 17vom 06.05.2019
Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.05.2019 - Johanna Setzer

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Folge 17: Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch vom 06.05.2019 - Johanna Setzer

46 Min.Folge vom 06.05.2019Ab 6

Vier bekannte Gesichter, ein Kartenspiel und Witze am laufenden Band - in der Comedy-Game-Show "Sehr witzig!? Der Witze-Stammtisch" dreht sich alles um die Reinform des Humors, den Witz. Heute tauscht "Café Puls"-Moderatorin Johanna Setzer Frühstückscouch gegen Witze-Stammtisch und nimmt neben Gastgeber Gerald Fleischhacker, Kabarettistin Lydia Prenner-Kasper und Witze-König Harry Prünster Platz

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