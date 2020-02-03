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Sehr witzig!?

Sehr Witzig!? mit Omar Sarsam vom 03.02.2020

PULS 4Staffel 7Folge 15vom 03.02.2020
Sehr Witzig!? mit Omar Sarsam vom 03.02.2020

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Sehr witzig!?

Folge 15: Sehr Witzig!? mit Omar Sarsam vom 03.02.2020

46 Min.Folge vom 03.02.2020Ab 6

Wenn Omar Sarsam dem lustigsten Stammtisch des Landes auf PULS 4 einen Besuch abstattet, dann rennt nicht der Schmäh, sondern "der Schmalz"! Denn gleich zu Beginn gestehen sich Host Gerold Rudle und und der Stargast: "Ich hab dich lieb."

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