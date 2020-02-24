Sehr Witzig!? Das große Faschingsspecial vom 24.02.2020Jetzt kostenlos streamen
Sehr witzig!?
Folge 99: Sehr Witzig!? Das große Faschingsspecial vom 24.02.2020
92 Min.Folge vom 24.02.2020Ab 6
Der lustigste Stammtisch Österreichs lädt zu einem ausgelassenen Faschingsfest auf PULS 4 ein. Mitsamt den Stargästen Erkan und Stefan und Günther "Kuno" Kunz sowie feschen Gilden und einem spektakulären Witzefeuerwerk.
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Sehr witzig!?
Alle 9 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-9: ProSiebenSat.1 PULS 4 & © Season 1-2: Puls4