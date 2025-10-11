Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Selena Gomez kocht - Genussvoll lernen

Eine Torte ohne Backen

sixxStaffel 4Folge 6vom 11.10.2025
Eine Torte ohne Backen

Eine Torte ohne BackenJetzt kostenlos streamen

Selena Gomez kocht - Genussvoll lernen

Folge 6: Eine Torte ohne Backen

26 Min.Folge vom 11.10.2025Ab 6

Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez lernt in ihrer neuen Kochsendung von verschiedenen Spitzenköchen, wie man ein leckeres Essen zubereitet. Sie probiert verschiedene Rezepte aus aller Welt aus, eignet sich die richtige Technik und den Umgang mit dem unumgänglichen Chaos an - und das alles per Videochat.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Selena Gomez kocht - Genussvoll lernen
sixx
Selena Gomez kocht - Genussvoll lernen

Selena Gomez kocht - Genussvoll lernen

Alle 1 Staffeln und Folgen