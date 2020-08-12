Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Shame Game

Vik - YMCAaron

JoynStaffel 1Folge 2vom 12.08.2020
Vik - YMCAaron

Vik - YMCAaronJetzt kostenlos streamen

Shame Game

Folge 2: Vik - YMCAaron

23 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12

Der Herausforderer VIK stellt Aaron die Aufgabe, im Kölner Karneval die "Village People" zu suchen. Er hat nur drei Stunden Zeit, um im Getümmel der Domstadt Leute zu finden, die ihre Kostüme gegen die Outfits der Band tauschen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Shame Game
Joyn
Shame Game

Shame Game

Alle 2 Staffeln und Folgen