Shame Game
Folge 2: Vik - YMCAaron
23 Min.Folge vom 12.08.2020Ab 12
Der Herausforderer VIK stellt Aaron die Aufgabe, im Kölner Karneval die "Village People" zu suchen. Er hat nur drei Stunden Zeit, um im Getümmel der Domstadt Leute zu finden, die ihre Kostüme gegen die Outfits der Band tauschen.
Genre:Comedy, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn / Fernsehmacher