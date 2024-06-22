She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen
Folge 12: Das Herz (1)
23 Min.Folge vom 22.06.2024Ab 12
Die junge Waise Adora wächst in der Welt der Horde auf und realisiert nicht, dass diese die Bevölkerung von Etheria unterdrückt. Eines Tages findet sie im Wald ein magisches Schwert und trifft auf Mitglieder der Prinzessinnen-Rebellion. Als diese ihr die Augen über die Machenschaften der Horde und deren Anführer Hordak öffnen, schließt Adora sich ihnen an und versucht fortan, als Kriegerin She-Ra, das Böse zu bekämpfen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
She-Ra und die Rebellen-Prinzessinnen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH