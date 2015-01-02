Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sibel & Max
Staffel 1Folge 1vom 02.01.2015
43 Min.Folge vom 02.01.2015Ab 12

Jana Walther ist fassungslos: Die 16-Jährige steht vor dem positiven Schwangerschaftstest. Weil ihre kleine Schwester Nena petzt, nimmt das Verhängnis seinen Lauf. Janas Vater Dr. Max Walther, der nach dem Tod seiner Frau seine beiden Töchter allein großzieht, fällt aus allen Wolken. Wutentbrannt will er Dr. Sibel Aydin, die alleinerziehende Mutter von Janas 17-jährigem Freund Yunus, mit der Tatsache konfrontieren und platzt in deren Geburtstagsfeier. Bevor die vermeintlichen Großeltern das Problem ausdiskutieren können, kippt die hochschwangere Esther um. Sie wird in die Notfallpraxis in St. Georg gebracht, die von Max Walther und seinem Kollegen Dr. Tobias Olsen geleitet wird. Bei der Untersuchung stellt Sibel fest, dass Esther von ihrem Mann geschlagen wird. Yunus erfährt von Jana, dass er tatsächlich Vater wird, und Max sucht wenig erfolgreich das Gespräch mit seiner Ältesten. Während sich die Eltern am nächsten Morgen um Esther kümmern, setzen sich ihre Kinder in den Zug nach Holland.

