Sibel & Max
Folge 4: Schief gewickelt
Als Sibel Aydin erfährt, dass die Versetzung von Yunus gefährdet ist, reagiert sie mit einer flammenden Rede vor seiner Lehrerin - und leider auch vor der versammelten Klasse. Hochnotpeinlich für Yunus, der sich fragt, was eigentlich los ist, als ihm Jana dazu noch die neueste Idee ihres Vaters unter die Nase hält: eine Säuglingssimulationspuppe. Max Walther will seiner Tochter damit helfen, die "richtige" Entscheidung zu treffen. Sowohl seine Tochter als auch Sibel sagen ihm deutlich, was sie von dieser blödsinnigen Idee halten. Und bald treibt die schreiende Puppe nicht nur Jana und Yunus in den Wahnsinn, sondern auch Nena, Sibel und die Praxis. Sprechstundenhilfe Paula tut sich mit Dr. Aydin immer noch schwer. Doch Sibel und Max haben nicht wirklich Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Denn im Brautladen nebenan ist bei der Anprobe ihres Kleides die junge Türkin Aliye Demirci umgekippt. Am nächsten Tag findet die große Hochzeit statt, doch die Diagnose ist heikel: Syphilis. Die ist zwar behandelbar, aber wichtiger ist die Frage: Wer hat die junge Frau angesteckt?
