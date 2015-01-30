Sibel & Max
Folge 5: Kinderwünsche
Sibel Aydin bekommt überraschend die Zusage für ihre Bewerbung als Chefärztin in Dakar - zum Unmut von Max Walther, der sich plötzlich mit der alleinigen Verantwortung im Stich gelassen fühlt. Sibel muss sich entscheiden: Traumjob oder Familie? Da Jana in der zwölften Schwangerschaftswoche ist, steht auch hier eine Entscheidung zwingend bevor: Gemeinsam mit Yunus geht sie zur Schwangerschaftsberatungsstelle, um sich informieren zu lassen. Jana will nicht abtreiben, so viel steht fest, aber behalten will sie das Kind auch nicht. Und was ist mit Adoption? Als Jana bei einer Familienkonferenz verkündet, dass sie das Baby bekommt, aber nur, wenn Sibel es adoptiert, rastet Yunus aus. Auch Max und ihre Schwester Nena sind wie vor den Kopf geschlagen. Obwohl die Zeichen auf Sturm stehen, versucht Sibel gemeinsam mit ihrer besten Freundin Sophie auf das überforderte Mädchen zuzugehen.
