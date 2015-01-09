Sibel & Max
Folge 2: Positiv
Die Gefühle kochen hoch: Die Familien Aydin und Walther treffen bei der Frauenärztin das erste Mal aufeinander. Während Jana erfährt, dass sie in der siebten Schwangerschaftswoche ist, nimmt sich ihr Vater Max Yunus zur Brust. Während Yunus klar formuliert, dass er das gemeinsame Kind nicht will, ist Jana unsicher. Als sie darüber in Streit geraten, wird Nena zufällig Zeugin und schnappt vermeintlich auf, dass Yunus gar nicht der Vater von Janas Baby ist. Sibel Aydin gerät unterdessen mit ihrem Chef, Klinikleiter Petersen, aneinander: Er weigert sich, den Patienten Paul Wessling zu behandeln. Denn er hält den ehemaligen Drogenabhängigen, der über Schmerzen in der Bauchgegend klagt, für rückfällig und renitent. Sibel rät Pauls Freundin Mira, es in der Notfallpraxis in St. Georg zu probieren. Denn sie glaubt Paul. Doch Dr. Olsen ordnet dort einen Drogentest an. Ergebnis: positiv.
