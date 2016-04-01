Sibel & Max
Folge 11: Die große Frage
Dr. Sibel Aydin bekommt von ihrer neuen alten Liebe Mike Brandt einen Heiratsantrag. Für einen Schock in der Praxis sorgt die Ankündigung von Dr. Tobias Olsen, sich zurückzuziehen. Yunus flippt vor Freude aus: Seine Eltern heiraten! Schnell macht die frohe Botschaft die Runde. Dr. Max Walther reagiert eher skeptisch darauf, dass es bei Sibel so schnell geht. Aber wirkliche Sorgen macht er sich eher um Tobias. Kann er ihn aus seinem Tief holen? Dass Tobias erneut zu Amphetaminen gegriffen hat, wirft ihn komplett aus der Bahn. Wie konnte es soweit kommen? Bei einem Abendessen mit Arzthelferin Paula Hansen redet ihm diese zart in Gewissen und Tobias realisiert, dass er seine wahren Gefühle für Sophie nicht länger ignorieren kann. Mike startet unterdessen den Versuch, auch nach türkischen Bräuchen alles richtig zu machen, vor allem um Sibels Vater Fatih davon zu überzeugen, dass er der Richtige für seine Tochter ist. Leider wendet er sich dafür hilfesuchend an Berkan. Die Freundschaft von Jana und Klara steht vor einer ersten Bewährungsprobe: Bei Jana dreht sich alles um Samuel, Klara ist genervt vom ständigen Baby-Talk und fühlt sich in ihren eigenen Belangen nicht mehr wahrgenommen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick