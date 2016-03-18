Sibel & Max
Folge 9: Aufbruchsstimmung
Dr. Sibel Aydin hat eine heimliche Affäre mit Mike, dem Vater ihres Sohnes Yunus. Dr. Max Walther realisiert, dass der Kinderwunsch seiner Freundin Sophie Stein zu einem Problem werden könnte. In der Notfallpraxis werden die Ärzte mit dem Patienten Werner Caspers konfrontiert. Auch sein Hund Sportsfreund scheint krank zu sein. Haben sich Mensch und Tier gegenseitig angesteckt? Jana fällt unterdessen die Decke auf den Kopf: Sie will wieder zur Schule. Langsam angehen ist nicht: Obwohl Baby Samuel erst drei Wochen alt ist, versucht Jana, ihre Lehrerin, Frau Rotbaum, und ihren Vater davon zu überzeugen, dass sie Schule und Baby unter einen Hut kriegt. Yunus und Max sind nicht begeistert, doch dank Sophie, die sich mit Hingabe um den kleinen Sammy kümmert und darüber selbst ihre Arbeit vernachlässigt, kann Jana einen Versuch starten. Leider endet dieser im Chaos. Max erkennt daran, wie sehr sich seine Freundin ein eigenes Baby wünscht - doch für ihn ist das kein Thema mehr. Die Katastrophe scheint unausweichlich. Das sieht Sibel auch so, als ihr Bruder Berkan anders, als versprochen, seinem Neffen Yunus steckt, dass zwischen seinen Eltern etwas läuft. In dem ganzen Trubel geht unter, dass Dr. Tobias Olsen sich sehr verändert hat.
