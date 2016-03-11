Ein Ende und ein AnfangJetzt kostenlos streamen
Sibel & Max
Folge 8: Ein Ende und ein Anfang
Max Walther und Sophie Stein sind verliebt. Sibel Aydins Beziehung zu Stefan geht in die Brüche. Yunus zieht zu Walthers und in der Praxis kümmern sich die Ärzte um einen kranken Seemann. Eine Liebe beginnt und eine endet: Während Max mit Sophie glückliche Stunden genießt, erkennt Sibel, dass die Gefühle für Stefan nicht mehr so intensiv sind wie sie einmal waren. Doch Stefan kommt ihr zuvor und wagt einen letzten Versuch, ihre Liebe zu retten. Zudem leidet Sibel sehr darunter, dass Yunus zuhause aus- und bei den Walthers einzieht. Sie fühlt sich plötzlich sehr einsam. Yunus will für seine Familie da sein, doch Max und Jana kommandieren ihn nur herum und bald landet Yunus gefrustet auf der Couch im Wohnzimmer. Sibel und Max, die darüber in einen Konflikt geraten, bieten den beiden Teenagern an, Baby Samuel einen Abend zu betreuen, damit sie den Kopf freibekommen. In der Notfallpraxis in St. Georg bittet Matrose Adam Pawletko Dr. Tobias Olsen, seinem sehr kranken Freund Jupp zu helfen. Der Erste Offizier ist an Bord eines rattenverseuchten Frachters, der einer insolventen Reederei gehört. Die Männer haben laut Seegesetz nur Anspruch auf ihre Heuer, wenn sie an Bord bleiben.
