Sibel & Max
Folge 7: Alles im Griff
Max Walther ist baff: Vor der Tür stehen unerwartet seine Tochter Jana, Yunus und das Neugeborene. Ebenso verdutzt guckt auch Sibel Aydin, die alle drei im Geburtshaus besuchen wollte. Max, der die Beziehung zu Sophie seinen Töchtern noch nicht gebeichtet hat, bittet diese, sich heimlich aus dem Haus zu schleichen, was Sophie trifft. Sibel befürchtet unterdessen, dass die Kinder mit dem Neugeborenen überfordert sein könnten und bietet ihre Hilfe an. Aber Jana und Yunus wollen auf eigenen Füßen stehen und lehnen Hilfe ab. Schon am ersten Tag zeigt sich, was alles auf die Teenie-Eltern zukommt, und auch Janas Babyblues stellt die beiden auf eine harte Probe. Zudem braucht der kleine Junge endlich einen Namen. Auf der anschließenden Babyparty feiern die Familien Aydin und Walther mit allen Generationen die Ankunft des neuen Erdenbürgers, als plötzlich auch Yunus' Vater Mike auftaucht. Die Stimmung kippt: Sibels Vater, Fatih Aydin, schmeißt Mike aus seinem Restaurant, was Sibel unmöglich findet. Sie erkennt, was sie Mike durch das Verschweigen ihrer Schwangerschaft alles vorenthalten hat. Max bekommt es in der Notfallpraxis gleichzeitig mit einem emotionalen Fall zu tun: Karin und Simon Auer müssen auf ihrer Weltreise beim Zwischenstopp in Hamburg die Praxis aufsuchen, da es Simon nicht gut geht.
