Sidneys Welt: USA Special
Folge vom 31.12.2022: Willkommen in L.A.
44 Min.Folge vom 31.12.2022Ab 12
Sidney Hoffmann kauft in Deutschland einen besonderen VW Käfer. Der Kfz-Profi will den „Baja Bug“ restaurieren und auf der „Essen Motor Show“ präsentieren. Aber noch weiß der gebürtige Dortmunder nicht genau, wie er den Wagen umbauen soll. Auf der Suche nach Inspiration begibt sich Sidney in das Herkunftsland des kultigen Vehikels. Dort trifft er in der ersten Folge des „USA Specials“ auf den „Urban Outlaw“ Magnus Walker. Der Modedesigner pflegt eine besondere Beziehung zur Marke Porsche. Und im Elektroauto geht es durch die Straßen von Los Angeles.
