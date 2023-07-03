Sidneys Welt: USA Special
Folge vom 03.07.2023: Ruhrpott goes Hollywood
46 Min.Folge vom 03.07.2023Ab 12
In dieser Folge besucht Sidney Hoffmann in Los Angeles einen der teuersten Showrooms der Welt. Danach trifft er sich mit dem deutschen Schauspieler Ralf Möller. Gemeinsam machen die beiden „Ruhrpottler“ den berühmten Rodeo Drive unsicher. Bei „Hans German Cars“ entdeckt der Kfz-Profi wahre Schätze unter Bergen von Werkzeug, bevor er in einem Autohaus den „hässlichsten Porsche der Welt“ ausmacht. Und zum Abschluss schaut sich der Dortmunder Tuning-Experte in einer Edelschmiede um, in der Mercedes-Restomods im Wert von über 500 000 Dollar entstehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Auto, Unterhaltung, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.