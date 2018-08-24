Staffel 1Folge 1vom 24.08.2018
FUSSBALL: Signed or Released - S1 E1Jetzt kostenlos streamen
Signed or Released
Folge 1: FUSSBALL: Signed or Released - S1 E1
15 Min.Folge vom 24.08.2018Ab 12
Lerne fünf junge Fußballer kennen, die alle unter 19 Jahre alt sind und versuchen, bei RB Leipzig unter Vertrag genommen zu werden.
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Signed or Released
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Genre:Fußball, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen