Staffel 1Folge 3vom 24.08.2018
FUSSBALL: Signed or Released - S1 E3Jetzt kostenlos streamen
Signed or Released
Folge 3: FUSSBALL: Signed or Released - S1 E3
12 Min.Folge vom 24.08.2018Ab 12
Die Scouts sind unterwegs, um das Team zu beobachten, während es Wolfsburg zwei Spiele vor Saisonende vom vierten Platz verdrängen will.
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Genre:Fußball, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen