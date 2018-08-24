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Red Bull TVStaffel 1Folge 3vom 24.08.2018
FUSSBALL: Signed or Released - S1 E3

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Folge 3: FUSSBALL: Signed or Released - S1 E3

12 Min.Folge vom 24.08.2018Ab 12

Die Scouts sind unterwegs, um das Team zu beobachten, während es Wolfsburg zwei Spiele vor Saisonende vom vierten Platz verdrängen will.

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