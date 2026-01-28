Simone, die letzte Lugnerin
Folge 2: Im freien Fall
49 Min.Ab 6
Für Simone beginnt vielleicht bald schon ein neues Kapitel: Manager Clemens Trischler sieht ihre Chance als Society-Lady und unterzieht sie einem intensiven Coaching. Doch während er ihr Potenzial als "Cashcow" prüft, sucht Simone ihren eigenen Weg. Zwischen Schönheitsbehandlungen mit Freundin Lydia und Adrenalin-Kicks wie Bungee-Jumping ringt sie um Selbstbestimmung. Wird Simone sich dem Glitzerleben fügen oder ihren eigenen Weg finden?
Simone, die letzte Lugnerin
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ATV