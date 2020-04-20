Madars Apse reist zu Sergio Yuppie nach BrasilienJetzt kostenlos streamen
Skate Tales
Folge 2: Madars Apse reist zu Sergio Yuppie nach Brasilien
18 Min.Folge vom 20.04.2020Ab 12
Begleite Madars Apse nach Brasilien, um von der Downhill-Legende Sergio Yuppie zu lernen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Skate Tales
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Skateboarding
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen