Skate Tales S1 E4: Madars Apse in ÄthiopienJetzt kostenlos streamen
Skate Tales
Folge 4: Skate Tales S1 E4: Madars Apse in Äthiopien
21 Min.Folge vom 20.04.2020Ab 12
Madars Apse reist nach Äthiopien, um zu sehen wie sich die stetig wachsende Skateszene in Addis Abeba entwickelt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Skate Tales
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Skateboarding
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen