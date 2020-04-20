Skatecrew: Osaka DaggersJetzt kostenlos streamen
Skate Tales
Folge 6: Skatecrew: Osaka Daggers
20 Min.Folge vom 20.04.2020Ab 12
In Japan macht Madars Apse Bekanntschaft mit den „Osaka Daggers", einer Skatecrew, die die Underground-Skateszene dort etablierte.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Skate Tales
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Skateboarding
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
Enthält Produktplatzierungen