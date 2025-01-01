Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Slavik - Auf Staats Nacken

Ritter

JoynStaffel 3Folge 5
Ritter

RitterJetzt kostenlos streamen

Slavik - Auf Staats Nacken

Folge 5: Ritter

22 Min.Ab 12

Die Rittergilde Berlin entführt Slavik auf eine Zeitreise in die Vergangenheit. Im Mittelalter gab es weder You- Tube, noch Tinder. Im dunklen Zeitalter konnte nicht jeder Mann auch tatsächlich ein Ritter werden. Wird Slavik sich dem Duell - Mann gegen Mann - stellen oder zieht er im Angesicht des Todes den Schwanz ein?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Slavik - Auf Staats Nacken
Joyn
Slavik - Auf Staats Nacken

Slavik - Auf Staats Nacken

Alle 4 Staffeln und Folgen