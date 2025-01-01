Zum Inhalt springenBarrierefrei
Slavik - Auf Staats Nacken

Staffel 3Folge 7
Folge 7: Das Puppenbordell

18 Min.Ab 16

Ein Blick in Kokeshis Augen genügt und Slavik ist dem Charme der menschengroßen Puppe mit den langen blauen Haaren gänzlich verfallen. Der Eintritt in ihr Cyberspace katapultiert den Komiker in eine andere Welt. Mit einem Mal sind alle dummen Sprüche über Sex mit billigen Plastikpuppen aus China vergessen. Willkommen im Cybrothel - dem ersten Sexpuppen-Bordell Berlins. Wer sind die Kunden? Was sind ihre Wünsche und Phantasien?

