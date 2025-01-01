Staffel 1Folge 1
Slavik Junge präsentiert: Nicht erregen
Folge 1: Strip Club (Pilot)
21 Min.Ab 16
Zusammen mit einigen Teilnehmern geht Mark Filatov, als sein Alter Ego Slavik Junge, in einen Stripclub. Dort misst eine Sexualpsychologin, wie die Probanden auf einen Striptease samt Lapdance reagieren. Auch er muss sich dann dem Test unterziehen.
