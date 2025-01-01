Staffel 1Folge 5
Slavik Junge präsentiert: Nicht erregen
Folge 5: Sugar Daddy
23 Min.Ab 12
Slavik Junge nimmt kein Blatt vor den Mund und spricht mit seinen Follower*innen regelmäßig sehr offen über seine Vorliebe für Sex und schöne Frauen. In "Sugar Daddy" hilft Slavik dem passionierten Architekten Fritz bei der Suche nach einer neuen "Freundin". Natürlich muss diese gewissen Qualitäten mit sich bringen. Slavik hat besondere Tests vorbereitet, um die Richtige für Fritz zu finden. Außerdem wollen wir wissen - kann sich ein Sugar Bebe wirklich in ein altes Fahrgestell vergucken? Oder ist sie wirklich nur auf das Geld aus ?
Slavik Junge präsentiert: Nicht erregen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Altersfreigabe:
12
