Die Psychologie der Tanzstile- Placebo-Effekte und WillenskraftJetzt kostenlos streamen
So tickt der Mensch
Folge 1: Die Psychologie der Tanzstile- Placebo-Effekte und Willenskraft
88 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Antoine Monot jr. testet die Wirkung von Placebos: Wie viel stärker und wie viel schneller machen sie uns? Und können sie auch unsere Intelligenz steigern? Während Tänzerin Motsi Mabuse ausprobiert, welche Moves auf dem Parkett besonders anziehend wirken, erprobt Paula Lambert die Flirt-Vorlieben von Männern und Frauen. Rainer Calmund hingegen findet heraus, wie man am besten verhandeln sollte. Rechte: Sat.1
So tickt der Mensch
Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12