So tickt der Mensch
Folge 2: Folge 2
72 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Hilft Motivation wirklich dabei, die Leistung zu steigern? Lügen wir, wenn wir quasi dazu eingeladen werden? Wie kommt es, dass bereits Kleinkinder ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden haben? Und werden wir tatsächlich schlauer, wenn wir uns einen Arztkittel anziehen? - Diesen spannenden Fragen gehen Enie van de Meiklokjes, Hans Sarpei, Caroline Frier und Antoine Monot jr. auf den Grund! Rechte: Sat.1
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Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1