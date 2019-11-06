Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
So tickt der Mensch

Folge 2

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

So tickt der Mensch

Folge 2: Folge 2

72 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Hilft Motivation wirklich dabei, die Leistung zu steigern? Lügen wir, wenn wir quasi dazu eingeladen werden? Wie kommt es, dass bereits Kleinkinder ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden haben? Und werden wir tatsächlich schlauer, wenn wir uns einen Arztkittel anziehen? - Diesen spannenden Fragen gehen Enie van de Meiklokjes, Hans Sarpei, Caroline Frier und Antoine Monot jr. auf den Grund! Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

So tickt der Mensch
SAT.1
So tickt der Mensch

So tickt der Mensch

Alle 1 Staffeln und Folgen