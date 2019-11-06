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So tickt der Mensch

Folge 3

SAT.1Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
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So tickt der Mensch

Folge 3: Folge 3

87 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Vier Prominente stellen sich spannenden Alltagsexperimenten: Wie weit kommt man mit Dreistigkeit? Sonja Zietlow versucht ihr Glück an der Supermarktkasse. Antoine Monot jr. prüft, wie folgsam wir uns selbst an die absurdeste Beschilderung halten, und Musiker Stefan Mross testet, inwieweit Melodien unseren Geschmackssinn beeinflussen. Schauspielerin Mimi Fiedler hingegen fragt sich: Gibt es die perfekte Beziehung - und wie sieht sie aus? Rechte: Sat.1

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