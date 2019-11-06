So tickt der Mensch
Folge 3: Folge 3
87 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Vier Prominente stellen sich spannenden Alltagsexperimenten: Wie weit kommt man mit Dreistigkeit? Sonja Zietlow versucht ihr Glück an der Supermarktkasse. Antoine Monot jr. prüft, wie folgsam wir uns selbst an die absurdeste Beschilderung halten, und Musiker Stefan Mross testet, inwieweit Melodien unseren Geschmackssinn beeinflussen. Schauspielerin Mimi Fiedler hingegen fragt sich: Gibt es die perfekte Beziehung - und wie sieht sie aus? Rechte: Sat.1
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Genre:Unterhaltung, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Sat.1