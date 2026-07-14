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Klaus Meine und Rudolf Schenker im Talk

PULS 4Staffel 1Folge 2vom 14.07.2026
Klaus Meine und Rudolf Schenker im Talk

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Folge 2: Klaus Meine und Rudolf Schenker im Talk

52 Min.Folge vom 14.07.2026

Sie verkauften 110 Millionen Tonträger und wurden zu einer der erfolgreichsten Rockbands aller Zeiten. Sänger Klaus Meine und Gitarrist und Gründer Rudolf Schenker nehmen diesmal auf dem Sofa neben Lilian Klebow und dem 14-fachen SPIEGEL-Bestsellerautor Lars Amend Platz. Die Band, die gerade auf Europatournee ist und im Herbst jeden Abend in Las Vegas auftritt, erzählt vom Aufstieg, Freundschaft, Vertrauen – und warum sie heute lieber meditieren statt Partys feiern.

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