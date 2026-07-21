Chris Hadfield und Franz Viehböck im TalkJetzt kostenlos streamen
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Folge 3: Chris Hadfield und Franz Viehböck im Talk
51 Min.Folge vom 21.07.2026
Er war 166 Tage im All und wurde weltberühmt, als er den David Bowie-Klassiker „Space Oddity“ auf der Internationalen Weltraumstation ISS sang. Der kanadische Astronaut Chris Hadfield trifft auf den einzigen Österreicher, der jemals im Weltall war: Franz Viehböck. Außerdem: Sie sind zwei der bekanntesten österreichischen Künstler: Parov Stelar, King des Electro Swing, und „Jedermann“ Philipp Hochmair. Beim CALL Film Festival in Bad Hofgastein treffen die beiden einander erstmals zum Talk.
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Genre:Talk
Produktion:AT, 2026
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: PULS 4