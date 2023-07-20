Zum Inhalt springenBarrierefrei
SOKO Welpenhandel - SAT.1 GOLD investigativ

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2vom 20.07.2023
46 Min.Folge vom 20.07.2023Ab 12

Dem illegalen Hundehandel auf der Spur: Tierschützer Stefan Klippstein ist undercover auf dem Welpenmarkt in Polen unterwegs. Und Tierschützerin Sina Hanke knöpft sich einen Welpenhändler in Hamburg vor.

