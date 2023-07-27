Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
SOKO Welpenhandel - SAT.1 GOLD investigativ

Unterstützt eine Tierärztin die Welpenmafia?

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 27.07.2023
Unterstützt eine Tierärztin die Welpenmafia?

Unterstützt eine Tierärztin die Welpenmafia?Jetzt kostenlos streamen

SOKO Welpenhandel - SAT.1 GOLD investigativ

Folge 3: Unterstützt eine Tierärztin die Welpenmafia?

46 Min.Folge vom 27.07.2023Ab 12

Als zwei Lockvögel aus dem siebenköpfigen Team von Tierschützerin Sina Hanke bei einem mutmaßlichen illegalen Welpenhändler vor Ort recherchieren, geht es zunächst nur darum, Beweise gegen diesen Mann zu sammeln. Doch dann stoßen sie bei einem Verkaufsgespräch zu einem Toypudel im Wert von mehr als 2000 Euro auf den Impfpass einer Tierärztin, die bei ihnen schon länger im Verdacht steht, die Welpenmafia zu unterstützen ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

SOKO Welpenhandel - SAT.1 GOLD investigativ
SAT.1 GOLD
SOKO Welpenhandel - SAT.1 GOLD investigativ

SOKO Welpenhandel - SAT.1 GOLD investigativ

Alle 1 Staffeln und Folgen