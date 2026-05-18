South Park
Folge vom 18.05.2026: Elementary School Musical
22 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 16
Die ganze Grundschule von South Park ist am Tanzen und Singen. Besonders ein neuer Junge sticht dabei heraus, obwohl er viel lieber Basketball spielen würde. Als dieser auch noch ein Duett mit Wendy singen soll, hat Stan Angst, seine Freundin zu verlieren. Er versucht Kyle, Kenny und Cartman zu überreden, auch mitzumachen. Da selbst Butters mittlerweile cooler ist als die vier Jungs, bleibt ihnen wohl keine andere Möglichkeit, als in das Musical mit einzusteigen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-15, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany