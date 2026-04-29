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South Park

Sexuelle Heilung

Comedy CentralFolge vom 29.04.2026
Sexuelle Heilung

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South Park

Folge vom 29.04.2026: Sexuelle Heilung

22 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 12

Als die reichen Männer auf der ganzen Welt plötzlich alle sexsüchtig werden, werden die besten Wissenschaftler gerufen, um dieses Problem zu lösen. Als erste Tests gemacht werden, stellt sich heraus, dass einige Schüler in South Park sexsüchtig sind.

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