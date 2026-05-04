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South Park

Krüppel Camp

Comedy CentralFolge vom 04.05.2026
Krüppel Camp

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South Park

Folge vom 04.05.2026: Krüppel Camp

22 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Jimmy und seine Freunde stehen vor einer großen Herausforderung, da sie auch dieses Jahr wieder Champion des Behinderten Camps werden wollen. Aber Nathan hat einige böse Stolperfallen ausgelegt, um den Sieg endlich für sich zu beanspruchen.

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