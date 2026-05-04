South Park
Folge vom 04.05.2026: Krüppel Camp
22 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12
Jimmy und seine Freunde stehen vor einer großen Herausforderung, da sie auch dieses Jahr wieder Champion des Behinderten Camps werden wollen. Aber Nathan hat einige böse Stolperfallen ausgelegt, um den Sieg endlich für sich zu beanspruchen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 3-5, Season 5-11, Season 13-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4, Season 6-7, Season 13-14, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany