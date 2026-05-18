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South Park

Hört sich Scheiße an

Comedy CentralFolge vom 18.05.2026
Hört sich Scheiße an

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South Park

Folge vom 18.05.2026: Hört sich Scheiße an

22 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Tween Wave ist die neue angesagte Musikrichtung der Kids. Jedoch verbieten die Eltern ihren Kindern, diese Musik zu hören. Stan feiert seinen zehnten Geburtstag und hält sich nicht daran. Doch plötzlich findet er die Musik selbst auch schlecht.

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