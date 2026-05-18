South Park
Folge vom 18.05.2026: Hört sich Scheiße an
22 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12
Tween Wave ist die neue angesagte Musikrichtung der Kids. Jedoch verbieten die Eltern ihren Kindern, diese Musik zu hören. Stan feiert seinen zehnten Geburtstag und hält sich nicht daran. Doch plötzlich findet er die Musik selbst auch schlecht.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-15, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany