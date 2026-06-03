South Park
Folge vom 03.06.2026: Sarcastaball
22 Min.Folge vom 03.06.2026Ab 12
Es steht zur Debatte, ob American Football nicht zu gefährlich ist. Doch genau das findet Randy an dem Sport gut. Als er sich sarkastisch darüber äußert, wird seine Idee missverstanden und eskaliert zu einem neuen Nationalsport.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-4, Season 6-15, Season 17-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany