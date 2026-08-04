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South Park

Truthahn-Rennen

Comedy CentralFolge vom 04.08.2026
Truthahn-Rennen

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South Park

Folge vom 04.08.2026: Truthahn-Rennen

21 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 16

Das alljährliche Truthahn-Rennen der Stadt endet im Chaos, als Cartman auf fragwürdige wissenschaftlich begründete Methoden zurückgreift, um das Rennen zu gewinnen.

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