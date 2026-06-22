Chefkoch Liebt 'nen Sukkubus!Jetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 22.06.2026: Chefkoch Liebt 'nen Sukkubus!
21 Min.Folge vom 22.06.2026Ab 12
Chefkoch verliebt sich und will aufhören zu kochen. Die Jungs wollen das unbedingt verhindern. Sie finden heraus, dass es sich bei der Frau um eine Abgesandte aus der Hölle handelt, die sich die Seele von Männern aneignet und wissen zu handeln.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2-4, Season 6-15, Season 17-28: Comedy Central & © Season 1-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany