Comedy CentralFolge vom 13.09.2022
Folge vom 13.09.2022: Was ist es? Wann Kann Ich es Kaufen?

21 Min.Folge vom 13.09.2022Ab 16

Kyles nerviger Cousin kommt zu Besuch und Kyle tut alles, um ihn wieder loszuwerden. Unterdessen erfindet Mr. Garisson aus Frust vor den Fluglinien eine neue Transportmethode, die oral und anal zu bedienen ist und ein durchschlagender Erfolg wird.

