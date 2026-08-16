Unglaublich Geldgeile UreinwohnerJetzt kostenlos streamen
South Park
Folge vom 16.08.2026: Unglaublich Geldgeile Ureinwohner
21 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 12
Die Besitzer des großen indianischen Casinos Three Feathers haben South Park aufgekauft. Sie wollen einen neuen Super Highway bauen und die Bürger dazu zwingen ihr Land zu verlassen. Das können die Kids nicht zulassen.
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Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-28: Comedy Central Germany & © Season 3, Season 6-13, Season 15, Season 17-18, Season 20-21, Season 24-26: Comedy Central & © Season 1-2: MTV Germany