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South Park

Im Körper des Feindes

Comedy CentralFolge vom 08.05.2026
Im Körper des Feindes

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South Park

Folge vom 08.05.2026: Im Körper des Feindes

26 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12

Auftakt zur South-Park-Jubiläumsreihe anlässlich des 15. Dieses Mal moderiert Cartman die Show unter dem Motto "Cartman in Control". Cartman versucht mal wieder, eine fiese Aktion gegen Kyle zu starten und gründet dazu die Initiative gegen "Ginger Kids", die gegen rothaarige, sommersprossige, hellhäutige Kinder hetzt. Um ihm eine Lektion zu erteilen, färben die Jungs Cartmans Haare heimlich des Nachts und siehe da: Plötzlich richtet sich seine Initiative gegen alle Kinder, die keine roten Haare haben. Nur noch Kyle kann die Ausrottung des Großteils der Kinder abwehren!

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