South Park
Folge vom 08.05.2026: Im Körper des Feindes
26 Min.Folge vom 08.05.2026Ab 12
Auftakt zur South-Park-Jubiläumsreihe anlässlich des 15. Dieses Mal moderiert Cartman die Show unter dem Motto "Cartman in Control". Cartman versucht mal wieder, eine fiese Aktion gegen Kyle zu starten und gründet dazu die Initiative gegen "Ginger Kids", die gegen rothaarige, sommersprossige, hellhäutige Kinder hetzt. Um ihm eine Lektion zu erteilen, färben die Jungs Cartmans Haare heimlich des Nachts und siehe da: Plötzlich richtet sich seine Initiative gegen alle Kinder, die keine roten Haare haben. Nur noch Kyle kann die Ausrottung des Großteils der Kinder abwehren!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Animation, Sitcom
Produktion:US, 1997
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5, Season 5-11, Season 13-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central & © Season 1, Season 4, Season 6-9, Season 13-14, Season 21-23, Season 25, Season 27-28: Comedy Central Germany