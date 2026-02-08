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Spaniens Küche mit José Andrés

Lanzarote

HGTVFolge vom 08.02.2026
Lanzarote

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Spaniens Küche mit José Andrés

Folge vom 08.02.2026: Lanzarote

44 Min.Folge vom 08.02.2026Ab 6

Vom Festland geht es weiter auf Lanzarote: Gemeinsam mit seinen Töchtern genießt José Andrés saftige Riesenkrabben, Wein von der Vulkaninsel und einen einzigartigen Ausblick auf den Atlantischen Ozean. Und die berühmte Sauce der Region zeigt dem Küchenchef, dass auch er nicht ausgelernt hat.

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