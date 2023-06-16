Energiesanierung: Was bedeutet das für Haus- und Wohnungseigentümer? Jetzt kostenlos streamen
Sparkasse Zukunftstrends by #OneTomorrow - Nachhaltigkeit lohnt sich
Folge 1: Energiesanierung: Was bedeutet das für Haus- und Wohnungseigentümer?
4 Min.Folge vom 16.06.2023Ab 12
Das Gebäudeenergiegesetz ist gerade ein brisantes Thema. Viele Haus- und Wohnungseigentümer:innen sind verunsichert, denn sie wissen nicht, was der geplante Gesetzesentwurf für sie bedeutet. Wir zeigen, was man tun und wie man sich über das Thema richtig informieren kann.
