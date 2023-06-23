Altersvorsorge: Tipps zum SparenJetzt kostenlos streamen
Folge 2: Altersvorsorge: Tipps zum Sparen
4 Min.Folge vom 23.06.2023Ab 12
Altersarmut ist ein wachsendes Problem in Deutschland. Durch Elternzeit, Teilzeitarbeit oder geringere Bezahlung sind Frauen davon häufiger betroffen als Männer. Doch was kann man tun, um für das Alter vorzusorgen? Experte Christoph Hommel gibt Tipps.
