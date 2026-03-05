Held des Ackers - Ein Hightech-Traktor entstehtJetzt kostenlos streamen
SPEZIALFAHRZEUGE
Folge vom 05.03.2026: Held des Ackers - Ein Hightech-Traktor entsteht
50 Min.
Er gilt in Fachkreisen als ein Traktor-Modell mit besonders nachhaltiger Technologie: der Axion 960 CEMOS. Die Maschine benötigt bis zu 20 Prozent weniger Kraftstoff bei einer Leistung von maximal 445 PS. In Frankreich baut ein deutsches Landmaschinenunternehmen verschiedene Baureihen dieser nachhaltigen Traktoren. Die Ingenieure haben diese durch fortschrittliche Material- und Fertigungstechniken mit einer intelligenten Reifendruckregelanlage und einem selbstlernendes Dialogsystem ausgestattet.
Genre:Dokumentation, Auto
Altersfreigabe:
0